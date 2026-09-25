Минобороны: ВС РФ освободили 212 кв. км при окружении ВСУ под Харьковом

Российские войска освободили 212 квадратных километров территории и 12 населённых пунктов с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 25 сентября.

По данным ведомства, за этот период российские подразделения уничтожили более 960 украинских военнослужащих.

«Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 212 кв. км территории и 12 населённых пунктов. Уничтожены более 960 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, 13 квадроциклов и 28 наземных роботизированных комплексов», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, российские военные, по данным ведомства, уничтожили 23 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и столько же квадроциклов. Также были поражены 28 наземных роботизированных комплексов ВСУ.

О формировании волчанского котла Минобороны сообщило в начале сентября. По данным ведомства, российские подразделения группировки «Север» замкнули кольцо на северо-востоке Харьковской области и после этого начали постепенно сокращать контролируемую ВСУ территорию. К 20 сентября Life.ru писал, что в окружении, по данным Минобороны, оказались до 1,7 тыс. украинских военнослужащих. Российские подразделения при этом стремились разделить котёл на отдельные участки: после взятия Комиссарова и Лошакова бои шли за Хижняково, а также в районах Бузова, Варваровки, Резникова и Хрипунов.

К 24 сентября Минобороны сообщило о переходе под контроль ВС РФ Бузова и Хижнякова, а также о боях за Рубленое и Хрипуны внутри кольца. Одновременно российские войска расширяли внешнюю зону контроля в районах Петропавловки, Приколотного и Лозовой. За несколько дней до этого ведомство сообщало, что с 5 сентября российские подразделения заняли девять населённых пунктов и сократили контролируемую ВСУ территорию на 152 кв. км. В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило, что ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь сёл под Харьковом.