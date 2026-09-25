ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь сёл под Харьковом

Российские войска за прошедшую неделю взяли под контроль восемь населённых пунктов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Речь идёт о Бузово, Комиссарово, Красном Яре, Лошаково, Новоалександровке, Польной, Потихоново и Хижняково.

«На прошедшей неделе в результате активных и решительных действий взяты под контроль населённые пункты Бузово, Комиссарово, Красный Яр, Лошаково, Новоалександровка, Польная, Потихоново и Хижняково Харьковской области», — сообщили в Минобороны.

Ранее Life.ru писал, что в волчанском котле оказались заблокированы десять батальонов ВСУ. Командир 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» Роман Шкроба оценивал площадь окружения примерно в 400 квадратных километров. В последующие дни российские подразделения продолжили сжимать кольцо и перерезать пути снабжения и ротации. 24 сентября ВС РФ заняли Красный Яр и Потихоново внутри котла, а на следующий день было объявлено об освобождении Бузова и Хижнякова. Ранее Life.ru подробно рассказывал, что известно о «Волчанском котле» и где он находится.