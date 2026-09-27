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Опубликовано 27 сентября, 19:21

Российский боец с позывным Москва рассказал о дуэли с украинской САУ «Богдана»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российский артиллерист с позывным Москва рассказал об артиллерийской дуэли с украинской самоходной установкой «Богдана» во время боёв в приграничье Курской области. Об этом военнослужащий группировки войск «Восток» сообщил специальному корреспонденту RT Александру Пискунову.

По словам военнослужащего, украинская самоходная установка вела огонь по его позиции. Российский расчёт отвечал по той же цели.

«По нам работала «Богдана» — мы работали по ней в ответ. Это была такая артиллерийская дуэль, в которой мы победили», — рассказал военнослужащий.

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Ранее российский военнослужащий с позывным Боксёр в одиночку занял украинский опорный пункт на Днепропетровском направлении. В ходе боя боец уничтожил шестерых украинских военнослужащих, после чего закрепился на позиции и около двух недель удерживал её. Боксёр служит в 428-м полку 90-й гвардейской танковой дивизии.

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Антон Голыбин
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