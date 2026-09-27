Российский военнослужащий с позывным Боксёр в одиночку занял опорный пункт ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал боец группировки войск «Центр» Виктор Стариков.

«Он в одного зачистил опорник, где было шесть противников. В одиночку успешно их уничтожил и закрепился, и там ещё полмесяца в нём держал оборону», — рассказал Стариков.

Военнослужащий уточнил, что речь идёт о бойце 428-го полка 90-й гвардейской танковой дивизии. Других подробностей этого эпизода он не привёл.

Стариков также сообщил, что недавно российские подразделения отразили на этом направлении три атаки ВСУ. По его словам, украинские военные наступали небольшими группами с интервалами примерно в час-полтора. В одном из боёв группа из четырёх-пяти российских бойцов, как отмечает собеседник агентства, остановила около десяти военнослужащих ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал о ситуации на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, где украинские подразделения пытались наступать с привлечением резервов. По данным источника, операция не позволила ВСУ выйти к запланированным рубежам, а российские силы продолжили воздействовать на позиции и тыловую логистику противника.