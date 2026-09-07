Доставка сорвалась: «Герани» накрыли эшелоны ВСУ с иностранными дронами

Расчёты беспилотников «Герань-4 Сикер» нанесли серию ударов по железнодорожным составам ВСУ в районе населённого пункта Вишнёвое Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.

«Герани» накрыли эшелоны ВСУ под Днепропетровском. Видео © Пресс-служба Минобороны России

По данным ведомства, поражённые эшелоны использовались для перевозки грузов военного назначения, в том числе беспилотников иностранного производства и комплектующих к ним.

Минобороны опубликовало кадры нанесения ударов по составам. В ведомстве отметили, что железнодорожная инфраструктура используется для снабжения украинских войск.

По оценке Минобороны, регулярное поражение железнодорожных объектов и локомотивов, задействованных в военной логистике, затрудняет переброску грузов и нарушает снабжение подразделений ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли авиационные удары по мосту в Краматорске с применением авиабомб ФАБ-1500 с унифицированными модулями планирования и коррекции. Минобороны также представило видеозапись поражения объекта.