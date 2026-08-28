ФАБ-3000 выжгла командный пункт операторов дронов в Херсоне
ВКС России нанесли удары по пунктам управления БПЛА в двух областях
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российская авиация атаковала объекты, связанные с управлением беспилотниками, а также места базирования личного состава противника. Кадры боевой работы опубликованы в официальных ресурсах военного ведомства.
Удары авиации ВКС России по целям на Украине. Видео © Минобороны России
В Министерстве обороны РФ уточнили, какие именно цели были поражены. Под удар попали места сосредоточения 3-й отдельной танковой бригады ВСУ в районе Григоровки на Харьковщине.
Кроме того, ликвидирован пункт, откуда велось руководство полетами дронов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. Он располагался в населённом пункте Липцы той же области.
Для нанесения ударов по этим двум объектам применялись легкие многоцелевые управляемые ракеты Х-39. Техника успешно отработала по назначенным координатам.
Отдельной целью стал командный узел 414-й бригады беспилотных систем украинской армии. Он находился непосредственно в городе Херсон.
Для его уничтожения задействовали тяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000. Одного боеприпаса хватило, чтобы вывести объект из строя.
Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов по целям. Под удар попали предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленностия. Также были поражены логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.
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