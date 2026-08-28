Сирены не смолкали: Киев побил рекорд по воздушным тревогам за сутки

Киев установил рекорд по числу воздушных тревог за сутки: к утру 28 августа в украинской столице их объявили уже 15 раз. Об этом написал военкор KP.ru Александр Коц.

По его данным, 27 августа тревогу в Киеве объявляли 13 раз, тогда как прежний максимум был зафиксирован 1 марта 2022 года — 12 раз. В общей сложности сирены звучали около 15 часов.

Утром следующего дня серия предупреждений продолжилась. Воздушные тревоги также объявляли в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Одесской, Кировоградской и Винницкой областях.

Накануне Минобороны РФ сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по объектам украинского ВПК, нефтепереработки, металлургии и военной логистики. В Киеве, в частности, были поражены цех по сборке БПЛА и транспортно-логистический центр «Сан-Парк».

Под удар также попали комплекс «Александровский» в Борисполе, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, металлургические предприятия в Запорожье и Кривом Роге, а также объекты в портах Одесской области.

В ночь на 28 августа удары продолжились. Как сообщил Коц, в Киевской области был поражён складской комплекс, где, по данным российской стороны, хранились готовые крылатые ракеты «Фламинго» и топливо для их ускорителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что воздушная тревога в Киеве привела к транспортному коллапсу. В городе образовались крупные пробки, на остановках скопились пассажиры, а на Центральном вокзале возникли очереди из-за задержек поездов.