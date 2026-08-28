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28 августа, 00:11

Воздушная тревога вызвала транспортный коллапс в Киеве

Обложка © Telegram / INSIDER UA

Обложка © Telegram / INSIDER UA

Киев оказался парализован пробками и очередями на остановках на фоне продолжающейся воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Воздушная тревога вызвала транспортный коллапс в Киеве. Видео © Telegram / INSIDER UA

На опубликованных кадрах видны протяжённые автомобильные заторы на улицах столицы. Одновременно на остановках скопилось большое количество пассажиров: люди пытаются перебраться с правого берега Днепра на левый. Кроме того, Центральный вокзал в Киеве оказался забит людьми, так как поезда опаздывают. В 02:40 воздушная тревога в Киеве была отменена.

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Ранее ВС РФ поразили предприятие, где выпускали разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы «Лють». Объект находился в Великой Александровке Киевской области. Удар пришёлся по промышленной площадке ООО «Укрдефенс кампани». Для поражения производства применили беспилотные летательные аппараты.

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Тимур Хингеев
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