Киев оказался парализован пробками и очередями на остановках на фоне продолжающейся воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

Воздушная тревога вызвала транспортный коллапс в Киеве. Видео © Telegram / INSIDER UA

На опубликованных кадрах видны протяжённые автомобильные заторы на улицах столицы. Одновременно на остановках скопилось большое количество пассажиров: люди пытаются перебраться с правого берега Днепра на левый. Кроме того, Центральный вокзал в Киеве оказался забит людьми, так как поезда опаздывают. В 02:40 воздушная тревога в Киеве была отменена.

Ранее ВС РФ поразили предприятие, где выпускали разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы «Лють». Объект находился в Великой Александровке Киевской области. Удар пришёлся по промышленной площадке ООО «Укрдефенс кампани». Для поражения производства применили беспилотные летательные аппараты.