«Лють» и «Хижак» попали под удар: ВС РФ поразили украинское производство под Киевом

Российские войска поразили предприятие, где выпускали разведывательно-ударные наземные роботизированные комплексы «Лють». Объект находился в Великой Александровке Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.

Удар пришёлся по промышленной площадке ООО «Укрдефенс кампани». Для поражения производства российские военные применили беспилотные летательные аппараты.

На мощностях предприятия, по данным оборонного ведомства, собирали наземные комплексы «Лють». Они предназначены для выполнения разведывательно-ударных задач. Там же выпускались дистанционно управляемые модули «Хижак». Других подробностей о последствиях атаки Минобороны не приводит.

Поражение предприятия стало частью ударов по объектам украинской военной промышленности и инфраструктуры.

Утром 27 августа Life.ru сообщал, что в Киеве был уничтожен цех по сборке беспилотников «Хорнет». По данным Минобороны РФ, под удар также попал транспортно-логистический центр, где хранились FPV-дроны, наземные станции управления и комплектующие.