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Регион
20 августа, 14:44
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Армия России «поздравила» Хмару с назначением огненным салютом по Киеву

Минобороны назвало цели массированного удара по объектам ВСУ в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Российские военные нанесли массированный удар по целям в Киеве и столичном регионе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 20 августа.

По данным ведомства, атака велась высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также дронами большой дальности. Под огонь попали предприятия ВПК, транспортный узел и складские помещения.

В Киеве зафиксированы попадания по нескольким объектам. Среди них — промышленная площадка ООО «Файер Поинт», где собирали компоненты для ударных беспилотников и хранили ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

Также поражен торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс». Там производили детали для БПЛА, занимались крупноузловой сборкой аппаратов самолетного типа и держали готовую продукцию.

Удар пришёлся и по сборочному предприятию ГП «Антонов». На его мощностях выпускали дальние беспилотники Ан-196 «Лютый», а также разрабатывали пилотируемую авиатехнику.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов. В нем находились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и снаряды для дронов типа «Баба-Яга».

В Киевской области атакованы два объекта. Логистический центр «Замлер Групп» в Мартусовке использовался для хранения товаров двойного назначения, включая компоненты для беспилотников и средств РЭБ. В Броварах поражен склад ГСМ, где было до 8 тысяч кубометров топлива для ВСУ.

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Также накануне вечером удары были нанесены по портам «Черноморск» и «Южный». Там уничтожены склады с военным имуществом.

Таким образом Армия России «поздравила» Евгения Хмару с назначением министром обороны Украины.

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Никита Никонов
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