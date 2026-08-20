«Скудные резервы»: Раскрыта истинная цель наступления ВС РФ на Харьков и Запорожье

Наступление российских войск в Харьковской и Запорожской областях призвано в первую очередь «распылить» и без того скудные резервы ВСУ. Военный эксперт Василий Дандыкин пояснил NEWS.ru, что главной целью остаётся Славянско-Краматорская агломерация в ДНР, а активность на других направлениях создаёт для украинского командования необходимость «разрываться» между участками фронта.

По словам эксперта, Харьков находится всего в 30 км от границы с Россией и является крупным городом, поэтому его взятие может входить в планы ВС РФ наравне с Запорожьем. Однако приоритетной задачей текущих операций он считает именно вынужденное перераспределение украинских сил. Дандыкин отметил, что активное наступление ведётся также в Сумской области, куда ВСУ уже перебрасывают резервы из Донбасса.

Таким образом, многовекторное давление лишает украинское командование возможности сконцентрировать силы на ключевом направлении. Эксперт подчеркнул, что главком ВСУ Михаил Драпатый вынужден постоянно выбирать, какой участок фронта удерживать, что снижает общую устойчивость обороны.

Ранее сообщалось, что российские подразделения получили выход к кратчайшему маршруту в сторону Харькова после освобождения Кудиевки. Населённый пункт расположен у трассы Е-105 на севере Харьковской области.