Пленный пограничник ВСУ назвал ситуацию под Харьковом катастрофической

Ситуацию на Харьковском направлении назвал катастрофической сдавшийся в плен российским военным замначальника 3-й заставы 4-го отряда Госпогранслужбы Украины Владислав Богатырев. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам Богатырева, российские подразделения оборудовали позиции в лесополосах, разместив там укрытия и пункты обеспечения. Украинские военнослужащие, утверждает пленный, оказались фактически окружены, что серьёзно осложнило их эвакуацию.

Он также заявил, что украинское командование обещало направить подкрепление и организовать вывоз военнослужащих с позиций. Однако, по словам Богатырева, обещанная помощь так и не поступила.

«Ситуация катастрофическая», — резюмировал военный.

Ранее сообщалось, что российские подразделения получили выход к кратчайшему маршруту в сторону Харькова после освобождения Кудиевки. Населённый пункт расположен у трассы Е-105 на севере Харьковской области.