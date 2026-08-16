Двое украинских военнослужащих могли погибнуть при попытке сдаться в плен в районе Кудиевки Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур.

По военным открыли огонь снайперы ВСУ. Собеседники агентства предположили, что стрелять могли представители подразделений, выполняющих функции заградительных групп. Инцидент, как утверждается, произошёл во время боёв за Кудиевку. Российское Минобороны 16 августа сообщило об освобождении населённого пункта подразделениями группировки войск «Север».

По данным силовых структур, накануне украинские военнослужащие пытались вернуть утраченные позиции. Для этого, как утверждается, была задействована штурмовая группа 3-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате огневого воздействия украинское подразделение понесло потери.

Ранее стрелок группировки «Восток» с позывным Седой рассказал, что во время боя в Запорожской области российские военные закинули в окно здания камень с криком «Граната!», из-за чего противник в панике покинул укрытие. По его словам, трое украинских военных выпрыгнули наружу через окно и сдались, а ещё один попытался уйти через дверь, но был уничтожен.