«Граната!»: ВСУ сдались в плен, испугавшись брошенного в окно камня

Во время боя в Запорожской области российские военные закинули в окно здания камень, выкрикнув «Граната!», и заставили противника в панике покинуть укрытие. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным Седой.

«Они выпрыгнули, а там не граната, а просто камень», — рассказал Седой.

По его словам, трое украинских военных выбрались наружу через окно и сдались. Ещё один попытался уйти через дверь, но при бегстве был уничтожен.

Ещё один боец с позывным Ангел поделился похожей историей. Он рассказал, что вместе с сослуживцами взял в плен двоих солдат ВСУ. Те перепутали позиции и подошли к российским военным попросить сигарет. В итоге им пришлось сдаться.

А ранее ещё один военнослужащий ВСУ заблудился в сумерках под Запорожьем и вышел прямо на позиции российских войск. Как рассказал стрелок Седой, из-за плохой видимости противник выбрал неверное направление и оказался рядом с бойцами ВС РФ. Увидев их, украинский военный попытался бежать, но его быстро задержали. Оказать сопротивление он не успел.