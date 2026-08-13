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13 августа, 18:38

Это ты удачно зашёл: Заблудившийся боец ВСУ сам вышел к российским военным

Боец ВСУ заблудился и вышел на позиции ВС РФ под Запорожьем

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Военнослужащий ВСУ перепутал дорогу в сумерках и вышел прямо на российские позиции в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным Седой.

По словам российского бойца, подразделение противника находилось неподалёку. В условиях плохой видимости украинский военный выбрал неверное направление и оказался возле позиций ВС РФ.

«Он просто перепутал, не туда зашёл. Конечно, когда нас увидел, глаза на лоб полезли, попытался убежать. А куда ты побежишь? Мы его задержали», — рассказал Седой.

Сопротивление военнослужащий ВСУ оказать не успел. После задержания его передали профильным подразделениям.

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Ранее Life.ru рассказывал, как штурмовики 102-го полка группировки «Центр» совершили многодневный скрытный марш к Торецкому, преодолев пешком около 30 километров в обход украинских беспилотников. По словам старшего стрелка с позывным Кальмар, в хороших условиях отряд проходил за сутки до 8–10 километров, а при ухудшении обстановки ограничивался пятью и уходил в укрытие на ночёвку.

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Юрий Лысенко
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