Орехов может перейти под контроль российских войск до конца августа, а осенняя распутица способна серьёзно осложнить отступление ВСУ из Славянско-Краматорской агломерации. Такой прогноз в беседе с сайтом МК.Ru дал военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

По его оценке, украинская группировка в районе Орехова оказалась в сложном положении из-за огневого контроля над маршрутами снабжения. Крапивник утверждает, что Киев перебрасывает туда истощённые резервы, пытаясь замедлить продвижение российских подразделений.

Эксперт допускает контратаки ВСУ, однако считает возможный успех временным. Если серьёзного прорыва не произойдёт, город, по его прогнозу, может быть занят российскими силами ещё до сентября.

Отдельно Крапивник указал на ситуацию возле Дружковки и Славянско-Краматорской агломерации. С началом дождей передвижение тяжёлой техники и крупных подразделений по открытым полям значительно усложнится.

«Противник прекрасно осознаёт свои ближайшие перспективы — это плен или могила», — заявил он.

Ранее Life.ru сообщал о продвижении российских подразделений в Орехове и боях на подступах к Дружковке. На Запорожском направлении шли интенсивные бои, а в ДНР формировался плацдарм для дальнейшего движения подразделений к городу.