В Черниговской области повреждён энергообъект, без света 7 тысяч абонентов

Объект энергетической инфраструктуры получил повреждения после взрыва в Черниговской области Украины. Об этом сообщили в компании «Черниговоблэнерго».

«Обесточено около 7 тыс. абонентов в городе Прилуки», — говорится в заявлении предприятия.

Характер повреждений и сроки восстановления электроснабжения пока не раскрываются. Информации о пострадавших также не поступало.

Ранее взрыв прогремел в Чернигове. Кроме того, в области был повреждён узел газораспределительной инфраструктуры.

Накануне около 30 тысяч потребителей в Черниговском районе и Славутиче остались без электричества после повреждения энергообъекта. Из-за сохранявшейся опасности специалисты не могли сразу осмотреть оборудование и приступить к ремонту. За несколько дней до этого авария в сети оставила без света жителей Чернигова, Славутича и части региона.