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Регион
25 августа, 13:43

Около 30 тыс. жителей Черниговской области сидят без света после удара «Гераней»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

Около 30 тысяч абонентов в Черниговском районе и Славутиче остались без электричества после повреждения энергетического объекта. На фоне продолжающейся атаки в регионе прогремела серия взрывов. Об отключениях сообщила компания «Черниговоблэнерго».

По данным местных властей, энергетическая инфраструктура региона находилась под ударами продолжительное время. Энергетики пока не могут полноценно обследовать повреждённое оборудование и приступить к восстановлению — работы начнут, когда позволит обстановка.

Проблемы с электроснабжением на севере Украины участились в последние недели. 22 августа Life.ru писал об аварии, оставившей без света около 120 тысяч абонентов в Чернигове, Славутиче и части области.

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А 17 августа более 10 тысяч потребителей в Чернигове остались без электричества после повреждения энергообъекта. Ещё двумя днями ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении подстанции 110 кВ в Городне Черниговской области, которая, по данным российского ведомства, использовалась в интересах ВСУ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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