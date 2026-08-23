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22 августа, 21:29

Авария оставила без света около 120 тыс. абонентов на севере Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Около 120 тыс. абонентов остались без электричества из-за аварии в сети. Отключения затронули север Украины, сообщила компания «Черниговоблэнерго».

Без света остались жители Славутича Киевской области и Чернигова. Авария также затронула один из районов Черниговской области.

Двумя днями ранее другое массовое отключение охватило около 150 тыс. абонентов. Его причиной также стала авария в электросети.

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Ранее сообщалось, что один из объектов транспортной инфраструктуры в Николаеве получил повреждения. Об этом проинформировал исполняющий обязанности главы областной администрации Георгий Решетилов. Он не уточнил вид объекта, характер повреждений и их масштаб. Перед этим в городе объявляли воздушную тревогу и слышали взрывы.

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Антон Голыбин
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