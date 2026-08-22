Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести» подчеркнул высокую результативность ударов ВС РФ по объектам инфраструктуры Украины. По словам главы государства, такие действия существенно облегчают выполнение задач на передовой, так как затрудняют логистику противника: доставку вооружений, боеприпасов и проведение ротации личного состава.

Путин назвал эффективными и своевременными удары ВС РФ по Украине. Видео © Life.ru

«Конечно, они эффективны, эти удары. Они своевременными являются. И, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения», — сказал президент.

Кроме того, глава государства отметил, что эти меры препятствуют работе украинского ВПК, который функционирует при непосредственном содействии западных стран.

Министерство обороны РФ ранее официально заявило о проведении в субботу серии групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА. Целями стали объекты военной инфраструктуры в Киеве и Киевской области, а также складские помещения с военным имуществом и топливные резервуары в портах Южный и Черноморск. В оборонном ведомстве особо отметили, что атаки направлены исключительно на военные объекты.