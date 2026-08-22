Возвращенных территорий будет всё больше, заявил Медведев
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Дмитрий Медведев заявил, что в России будет увеличиваться число возвращённых территорий. Об этом председатель «Единой России» сказал на втором этапе XXIII съезда партии в Москве.
«Уверен, в России возвращенных территорий будет все больше и больше, и наша доблестная армия это постоянно подтверждает», — заявил Медведев.
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