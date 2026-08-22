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22 августа, 11:50

Возвращенных территорий будет всё больше, заявил Медведев

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Дмитрий Медведев заявил, что в России будет увеличиваться число возвращённых территорий. Об этом председатель «Единой России» сказал на втором этапе XXIII съезда партии в Москве.

«Уверен, в России возвращенных территорий будет все больше и больше, и наша доблестная армия это постоянно подтверждает», — заявил Медведев.

Медведев: Россия продолжит развитие и защиту суверенитета после СВО
Медведев: Россия продолжит развитие и защиту суверенитета после СВО

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Украина потеряла половину населения и 20% территорий.

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Дарья Денисова
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