Возвращенных территорий будет всё больше, заявил Медведев

Дмитрий Медведев заявил, что в России будет увеличиваться число возвращённых территорий. Об этом председатель «Единой России» сказал на втором этапе XXIII съезда партии в Москве.

«Уверен, в России возвращенных территорий будет все больше и больше, и наша доблестная армия это постоянно подтверждает», — заявил Медведев.