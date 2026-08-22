В портах Черноморск и Южный поражены склады ВСУ и резервуары с горючим

Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одесской области. Поражение нанесено складам и топливным резервуарам в портах Черноморск и Южный.

Уничтожены склады с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Также поражены ёмкости с горюче-смазочными материалами.

Данные объекты использовались как ключевые логистические узлы. Через них осуществлялась доставка вооружений и снабжения группировки войск противника. Лишение украинских формирований запасов топлива снизит мобильность их техники. Уничтожение военного имущества ограничит возможности по восполнению потерь в технике и боеприпасах.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов. Так, за 12 часов, с восьми утра до восьми вечера 21 августа, российские силы ПВО ликвидировали 211 украинских беспилотников над регионами страны. Как уточнили в оборонном ведомстве, атаки были зафиксированы в ряде регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Смоленскую, Рязанскую, Владимирскую и Московскую области, а также Республику Крым и акваторию Чёрного моря. Все 211 беспилотников были успешно перехвачены.