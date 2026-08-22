В Николаеве на юге Украины повреждена транспортная инфраструктура

Исполняющий обязанности главы областной администрации Георгий Решетилов сообщил о том, что в городе Николаеве на юге Украины был повреждён один из объектов транспортной инфраструктуры.

«Повреждён объект транспортной инфраструктуры», — написал он в своём телеграм-канале.

До этого поступала информация о том, что в городе слышали взрывы на фоне воздушной тревоги.

Ранее Министерство обороны России сообщило об успешном применении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в районе Борисполя Киевской области. В результате удара ликвидировано около 40 грузовых автомобилей, переоборудованных противником для запуска беспилотников. Кроме того, в течение суток российские войска продолжили планомерное поражение объектов инфраструктуры, используемых ВСУ: мест базирования БПЛА, портовых сооружений и судов, обеспечивающих военную логистику.