«Искандеры» устроили ад под Киевом: Около 40 фур для запуска БПЛА превратились в металлолом

Министерство обороны России сообщило об успешном применении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в районе Борисполя Киевской области. В результате удара ликвидировано около 40 грузовых автомобилей, переоборудованных противником для запуска беспилотников.

Кроме того, в течение суток российские войска продолжили планомерное поражение объектов инфраструктуры, используемых ВСУ: мест базирования БПЛА, портовых сооружений и судов, обеспечивающих военную логистику.

«В результате удара оперативно-тактическими ракетами «Искандер» по большегрузным автомобилям, переоборудованным для транспортировки и запуска БПЛА дальнего действия, в районе севернее населённого пункта Борисполь уничтожено до 40 автомобилей с пусковыми установками», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Армия РФ нанесла массированный удар по объектам ВСУ. По данным украинских мониторинговых каналов, в атаке участвовали беспилотники, крылатые ракеты Х-101, Х-69, Х-59, «Калибр», «Циркон», а также баллистические «Искандеры». В Минобороны уточнили, что высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования были поражены военные предприятия, транспортно-логистический центр и склады в Киеве и области.