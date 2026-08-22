Армия Россиив ближайшее время нанесёт ответные удары по украинской логистике. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам главы государства, Киев сам поставил задачу навредить российской экономике и тем самым первым пошёл на обострение. Путин отметил, что теперь ответ придёт по самым уязвимым отраслям украинского хозяйства, которые и без того находятся в тяжёлом состоянии.

«Вы хотите нарушить нашу логистику?», — обратился российский лидер к противнику и добавил, что ответные действия не заставят себя долго ждать.

Президент также подчеркнул, что удары российских войск наносят гораздо больший урон. По его словам, атаки украинской стороны по объектам армии России не меняют обстановку на линии фронта.

Кроме того, Путин заявил, что российские военные успешно продвигаются на всех участках зоны специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Армия РФ нанесла массированный удар по объектам ВСУ. По данным украинских мониторинговых каналов, в атаке участвовали беспилотники, крылатые ракеты Х-101, Х-69, Х-59, «Калибр», «Циркон», а также баллистические «Искандеры». В Минобороны уточнили, что высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования были поражены военные предприятия, транспортно-логистический центр и склады в Киеве и области.