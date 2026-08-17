Российский «удар возмездия» погрузил во тьму 10 тыс. человек на Украине

Более 10 тысяч абонентов в Чернигове на севере Украины остались без электроснабжения после повреждения энергетического объекта. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго». По данным предприятия, энергообъект получил повреждения в результате атаки.

Какой именно объект был выведен из строя и насколько серьёзны последствия, в компании не уточнили. Из-за произошедшего часть областного центра оказалась обесточена. Без света остаются более 10 тысяч потребителей. Энергетики готовы приступить к аварийно-восстановительным работам, однако начать их смогут только после того, как позволит обстановка с безопасностью.

В городском совете Чернигова заявили, что удар пришёлся по южной части города и после него возник пожар, что могло стать причиной перебоев со светом.

Также сообщалось, что в Полтавской области после российских ударов вспыхнули пожары сразу на трёх промышленных предприятиях. В Кременчугском районе возгорания возникли на двух объектах. На одном из них пожар удалось оперативно локализовать, тогда как к тушению второго спасатели некоторое время не могли приступить из-за угрозы повторной атаки.