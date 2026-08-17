Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 06:09

Три предприятия за ночь: Полтавщину охватили пожары после ударов ВС РФ

В Полтавской области после ударов загорелись три предприятия

Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Обложка © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Полтавской области после российских ударов вспыхнули пожары сразу на трёх промышленных предприятиях. Об этом сообщает пресс-бюро Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожары в Полтавской области. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Пожары в Полтавской области. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Кременчугском районе возгорания возникли на двух объектах. На одном из них пожар удалось оперативно локализовать, тогда как к тушению второго спасатели некоторое время не могли приступить из-за угрозы повторной атаки.

Ещё одно предприятие оказалось под ударом в Миргородском районе. Данные о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не приводятся.

Огненная ночь у Дуная: В порту Измаила вспыхнули пожары после удара ВС РФ
Огненная ночь у Дуная: В порту Измаила вспыхнули пожары после удара ВС РФ

Ранее Life.ru также писал об ударах по предприятиям и энергообъектам в Полтавской области. По данным Министерства обороны РФ, цели были связаны с обеспечением работы украинского ВПК.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar