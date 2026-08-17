Три предприятия за ночь: Полтавщину охватили пожары после ударов ВС РФ

В Полтавской области после российских ударов вспыхнули пожары сразу на трёх промышленных предприятиях. Об этом сообщает пресс-бюро Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожары в Полтавской области. Фото © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В Кременчугском районе возгорания возникли на двух объектах. На одном из них пожар удалось оперативно локализовать, тогда как к тушению второго спасатели некоторое время не могли приступить из-за угрозы повторной атаки.

Ещё одно предприятие оказалось под ударом в Миргородском районе. Данные о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не приводятся.

Ранее Life.ru также писал об ударах по предприятиям и энергообъектам в Полтавской области. По данным Министерства обороны РФ, цели были связаны с обеспечением работы украинского ВПК.