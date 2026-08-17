Огненная ночь у Дуная: В порту Измаила вспыхнули пожары после удара ВС РФ

Ночью под удар ВС РФ попала портовая инфраструктура в Измаильском районе Одесской области, после чего там возникли многочисленные пожары. Об этом сообщила Измаильская районная военная администрация.

По данным местных властей, часть объектов получила повреждения. На местах возгораний работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки. Подробные данные о масштабах разрушений и возможных пострадавших пока не приводятся.

Это уже не первый удар по портовой логистике Измаила за последние дни. Ранее Life.ru писал, что Минобороны РФ сообщило о поражении инфраструктуры порта, использовавшейся для хранения, погрузки и перевозки военных грузов и горючего. Кроме того, 14 августа российское военное ведомство заявляло об ударе по железнодорожному узлу в порту Измаила, который, по данным министерства, был задействован в снабжении украинских Вооружённых сил.