Украинских связистов, отправленных командованием на фронт, окружили под Краснопольем в Сумской области. Об этом сообщил Телеграм-канал «Северный ветер», который ведут бойцы группировки войск РФ «Север».

Кроме того, в Сумской области у села Садки российские военные отразили две контратаки ВСУ и уничтожили десантников 68-й бригады и штурмовиков 47-й бригады «Магура». Украинские силы пытались атаковать позиции российских войск, но потерпели неудачу. Все боевики в ходе боёв были уничтожены. Также потери противник понёс при попытке продвинуться к селу Могрицы.