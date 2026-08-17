Связисты 76-го полка ВСУ попали в окружение под Краснопольем без припасов и воды
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Украинских связистов, отправленных командованием на фронт, окружили под Краснопольем в Сумской области. Об этом сообщил Телеграм-канал «Северный ветер», который ведут бойцы группировки войск РФ «Север».
«Для удержания позиций в Краснопольском районе командование 14-го армейского корпуса ВСУ продолжает практику прикомандирования связистов (76-й полк связи) к боевым группам 119-й бригады теробороны», — рассказали «»Северяне.
Родственники военных рассказали, что последняя группа связистов 76-го полка попала в окружение, понесла потери, а выжившие остались без снабжения.
Кроме того, в Сумской области у села Садки российские военные отразили две контратаки ВСУ и уничтожили десантников 68-й бригады и штурмовиков 47-й бригады «Магура». Украинские силы пытались атаковать позиции российских войск, но потерпели неудачу. Все боевики в ходе боёв были уничтожены. Также потери противник понёс при попытке продвинуться к селу Могрицы.
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