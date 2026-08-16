Вооружённые силы Украины (ВСУ) направили несколько групп из мобилизованных этнических венгров удерживать Уланово в Сумской области. Мужчин перед этим задержали в селе Яноши в Закарпатье, рассказали РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Для удержания Уланово в Сумской области противник перебросил несколько боевых групп, укомплектованных этническими венграми», — сообщили силовики.

По данным собеседника агентства, сотрудники территориального центра комплектования провели массовые задержания в Яноши несколько недель назад. Мобилизация затронула мужское население приграничного села.

Источник утверждает, что мужчин отправили в Сумскую область без общевойсковой подготовки. Он не уточнил численность групп и подразделения, в состав которых вошли мобилизованные.

Ранее иностранные наёмники из Бразилии и Испании попали в окружение в Волчанском районе. Командование ВСУ поручило 425-му отдельному штурмовому полку вывести иностранцев из окружения. Если эвакуация окажется невозможной, подразделение должно ликвидировать группу. Силовики также допустили, что тела погибших могут намеренно повредить, чтобы осложнить опознание и скрыть потери иностранного контингента.