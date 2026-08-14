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14 августа, 05:55

Железнодорожный узел Измаила уничтожен вместе с запасами горючего для ВСУ

Минобороны: Уничтожен узел хранения военных грузов ВСУ в Измаиле

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в порту Измаил. Атака произошла в течение ночи 14 августа с помощью ударных беспилотников, о чём официально сообщило Минобороны России.

Объект использовался Киевом как ключевой логистический узел для нужд фронта. На территории терминала осуществлялись погрузка, хранение и транспортировка военных грузов, а также горючего для ВСУ

В результате попадания инфраструктура узла получила повреждения. Уничтожение подобных объектов лишает противника возможности оперативно распределять западную помощь.

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВСУ в порту Измаила
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВСУ в порту Измаила

Ранее российские силовые структуры сообщили о потерях среди командного состава 12-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ в Сумской области. По их данным, соединение перебросили в регион несколькими днями ранее, а среди погибших оказались военнослужащие, ранее работавшие в пенитенциарной системе Украины.

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Оксана Попова
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