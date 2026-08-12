Подразделения 12-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ потеряли часть командного состава в Сумской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Соединение перебросили в указанный регион несколько дней назад. Анализ некрологов подтвердил, что личный состав уже столкнулся с фатальными инцидентами.

По данным силовиков, среди погибших оказались граждане, ранее работавшие надзирателями в пенитенциарных учреждениях Украины. Именно из них был сформирован офицерский костяк подразделения.

Обстоятельства гибели этих людей источники называют невыясненными. Официальные формулировки размыты, что породило волну слухов внутри самого формирования.

Близкие погибших выдвинули собственную версию произошедшего. Родственники солдат убеждены: к ликвидации командиров причастны бывшие заключённые, мобилизованные в ту же бригаду.

Детали инцидентов продолжают уточняться. Официальные структуры пока не дают однозначного заключения о причинах случившегося в Сумской области.