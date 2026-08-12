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12 августа, 12:46

Заградотряды ВСУ дали сбежать с позиций бывшим зэкам из 129-й бригады

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военные из заградотрядов расстреляли сослуживцев, пытавшихся дезертировать, но спокойно дали уйти с позиций бывшим заключённым. Об этом рассказали РИА «Новости» в силовых структурах.

«В районе Водяного отмечено избирательное действие заградительных отрядов ВСУ, которые дали бежать бывшим заключённым из состава 129-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, но убили нескольких солдат из подразделения обеспечения, которые также пытались покинуть позиции», — поделился собеседник агентства.

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Ранее сообщалось, что заградотряд 125-й бригады ВСУ расстрелял солдат 103-й бригады теробороны в качестве наказания за то, что те бросили позиции в селе Рыжевка Сумской области. Отмечается, что 103-я бригада в основном состоит из украинцев, которые до начала СВО жили в странах Евросоюза.

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Татьяна Миссуми
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