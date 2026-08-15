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15 августа, 11:32

«Герань-4 сикер» уничтожила подстанцию 110 кВ в Черниговской области

Обложка © avia.pro

Обложка © avia.pro

Российские военнослужащие уничтожили подстанцию 110 кВ в городе Городня Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Для удара применили беспилотный аппарат «Герань-4 сикер». По данным ведомства, энергетический объект использовался в интересах украинских вооружённых формирований. Минобороны также опубликовало видео поражения инфраструктуры. Атака была нанесена накануне, 14 августа.

«Минобороны России опубликовало видео ударов по объектам энергетической инфраструктуры, использовавшихся в интересах вооруженных формирований Украины. Так, накануне, в результате удара беспилотным аппаратом «Герань-4 сикер» была уничтожена подстанция 110 кВ в населенном пункте Городня Черниговской области», — сообщили в ведомстве.

Российские войска нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и складам ударных дронов
Российские войска нанесли удар по инфраструктуре ВСУ и складам ударных дронов

Накануне Минобороны сообщало, что с 8 по 14 августа российские войска нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Среди целей назывались предприятия ВПК, логистические центры, военные аэродромы, а также топливно-энергетическая и транспортная инфраструктура, которую использовали ВСУ.

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Полина Никифорова
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