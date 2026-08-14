14 групповых ударов за неделю: МО перечислило поражённые объекты ВСУ

Российские войска с 8 по 14 августа нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, целями стали предприятия военной промышленности, логистические центры, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ. Кроме того, Минобороны заявило о поражении военных аэродромов, цехов производства беспилотников и мест хранения БПЛА и комплектующих к ним.

В недельной сводке также говорится об ударах по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

А ранее МО РФ сообщало, что наши войска уничтожили АЗС станцию в районе населенного пункта Репки Черниговской области. Объект активно использовался для обеспечения топливом украинских подразделений. Удар был нанесен беспилотником дальнего действия.