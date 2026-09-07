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Опубликовано 7 сентября, 15:18

Полторы тонны огня: ФАБ-1500 ударила по мосту в Краматорске

ВС РФ нанесли удар ФАБ-1500 по мосту в Краматорске

ВС России нанесли авиационные удары по мосту в Краматорске с применением авиабомб ФАБ-1500 с унифицированными модулями планирования и коррекции. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли удар ФАБ-1500 по мосту в Краматорске. Видео © Пресс-служба Минобороны России

По данным ведомства, удары были нанесены по мосту в городе Краматорске Донецкой Народной Республики. Военное ведомство также представило видеозапись поражения объекта.

ФАБ-1500 с УМПК позволяет применять авиабомбу с корректируемой траекторией после сброса.

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А ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов по целям. Под удар попали предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленностия. Также были поражены логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.

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Обложка © Пресс-служба Минобороны России

Наталья Демьянова
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