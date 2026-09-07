Полторы тонны огня: ФАБ-1500 ударила по мосту в Краматорске
ВС РФ нанесли удар ФАБ-1500 по мосту в Краматорске
ВС России нанесли авиационные удары по мосту в Краматорске с применением авиабомб ФАБ-1500 с унифицированными модулями планирования и коррекции. Об этом сообщило Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли удар ФАБ-1500 по мосту в Краматорске. Видео © Пресс-служба Минобороны России
По данным ведомства, удары были нанесены по мосту в городе Краматорске Донецкой Народной Республики. Военное ведомство также представило видеозапись поражения объекта.
ФАБ-1500 с УМПК позволяет применять авиабомбу с корректируемой траекторией после сброса.
А ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов по целям. Под удар попали предприятия военной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленностия. Также были поражены логистические центры и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.
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Обложка © Пресс-служба Минобороны России