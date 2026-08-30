Резервы ВСУ провалили «решающее» наступление в Днепропетровской области
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Наступление ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, продолжавшееся около полугода, выдохлось, не достигнув даже промежуточной цели — входа в Комар. По данным «Царьграда», для «решающей» операции задействовали наиболее подготовленные резервы, в том числе четыре десантно-штурмовые бригады и два штурмовых полка.
Украинским подразделениям также не удалось закрепиться на естественном рубеже вдоль реки Мокрые Ялы. Российские операторы БПЛА выбили противника с занятых позиций, поэтому операция не принесла ожидаемого стратегического результата.
Эксперты связывают ухудшение положения ВСУ с ударами по тыловой логистике. Применяемые ВС РФ дальнобойные средства серьёзно осложнили снабжение войск противника.
Напомним, 26 августа российские войска освободили Неженку в Запорожской области. На следующий день под контроль ВС РФ перешло Шевченковское, а к 28 августа плацдарм у границы с Днепропетровской областью включал уже пять населённых пунктов, создавая условия для дальнейшего продвижения к трассе Н-15.
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