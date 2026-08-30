Резервы ВСУ провалили «решающее» наступление в Днепропетровской области

Наступление ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, продолжавшееся около полугода, выдохлось, не достигнув даже промежуточной цели — входа в Комар. По данным «Царьграда», для «решающей» операции задействовали наиболее подготовленные резервы, в том числе четыре десантно-штурмовые бригады и два штурмовых полка.