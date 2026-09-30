Сержант из Приамурья получил медаль Жукова за спасение колонны под миномётным огнём

Сержант из Амурской области Александр Мещеряков во время миномётного обстрела организовал укрытие семи единиц военной техники и не допустил потерь среди подчинённых. За свои действия военнослужащий получил медаль Жукова, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Мещеряков, который служит заместителем командира взвода и возглавляет отделение подвоза горючего, руководил автомобильной колонной с боеприпасами. Груз предназначался для мотострелкового подразделения, удерживавшего занятые позиции.

На простреливаемом участке машины попали под сосредоточенный миномётный огонь. Сержант быстро рассредоточил личный состав и организовал маскировку техники.

«Несмотря на риск получить ранения в результате разлета поражающих элементов, он продолжал руководить своими подчинёнными», — рассказали в ВВО.

В результате обстрела никто из военнослужащих не пострадал, все семь машин удалось сохранить. После этого колонна выполнила задачу по доставке боеприпасов.

Ранее Life.ru рассказывал о пермском танкисте Дмитрии Ксензове, который под плотным огнём помог спасти колонну и позволил пехоте закрепиться на рубеже. Во время боя у его машины заклинило основное орудие, после чего военнослужащий продолжил действовать с крупнокалиберным пулемётом.