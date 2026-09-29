Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ якобы требуют от командования вывести подразделение с линии фронта в Днепропетровской области, на этот шаг бойцов толкнули большие потери. Речь идёт о позициях восточнее населённого пункта Просяная, сообщили в российских силовых структурах.

«К востоку от Просяной в Днепропетровской области боевики 79-й десантно-штурмовой бригады требуют вывода. Причина — большие потери и нехватка личного состава», — приводит ТАСС слова представителя силовых структур.

Там также утверждают, что по позициям украинских десантников наносятся удары фугасными авиационными бомбами. По данным российского источника, только за последние сутки были уничтожены как минимум два отделения.

Ранее Минобороны РФ заявило, что после атаки российских штурмовых групп с двух направлений часть военнослужащих ВСУ оставила позиции в районе Весёлого Поля в ДНР. По данным ведомства, удары по флангам оборонительных точек обрушили оборону, несмотря на численное превосходство противника. Часть украинских военных уничтожена, остальные покинули поле боя.