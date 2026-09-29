Часть военнослужащих ВСУ оставила позиции в районе Весёлого Поля в ДНР после атаки российских подразделений с двух направлений. Об этом заявили пресс-службе Минобороны РФ.

По версии ведомства, штурмовые группы одновременно нанесли удары по флангам оборонительных точек, оборудованных в зданиях и укрытиях вдоль дороги.

«Несмотря на численное превосходство со стороны ВСУ, оборона боевиков пала», — говорится в сообщении.

В Минобороны утверждают, что часть украинских военнослужащих в ходе столкновения была уничтожена, а другие покинули поле боя.

Перед началом штурма операторы беспилотных систем провели разведку местности и атаковали обнаруженные позиции. После этой подготовки российские подразделения начали продвижение к населённому пункту под наблюдением расчётов разведывательных БПЛА.

Ранее Life.ru рассказывал о развитии наступления российских подразделений на Добропольском участке ДНР. В середине сентября сообщалось о продвижении на этом направлении и продолжении боёв в прилегающих районах.