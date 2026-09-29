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Регион
Опубликовано 29 сентября, 11:11

Солдаты ВСУ бегством спасались из Весёлого Поля после атаки ВС РФ

Минобороны: Часть военнослужащих ВСУ спешно покинула позиции в Весёлом Поле

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Часть военнослужащих ВСУ оставила позиции в районе Весёлого Поля в ДНР после атаки российских подразделений с двух направлений. Об этом заявили пресс-службе Минобороны РФ.

По версии ведомства, штурмовые группы одновременно нанесли удары по флангам оборонительных точек, оборудованных в зданиях и укрытиях вдоль дороги.

«Несмотря на численное превосходство со стороны ВСУ, оборона боевиков пала», — говорится в сообщении.

В Минобороны утверждают, что часть украинских военнослужащих в ходе столкновения была уничтожена, а другие покинули поле боя.

Перед началом штурма операторы беспилотных систем провели разведку местности и атаковали обнаруженные позиции. После этой подготовки российские подразделения начали продвижение к населённому пункту под наблюдением расчётов разведывательных БПЛА.

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Ранее Life.ru рассказывал о развитии наступления российских подразделений на Добропольском участке ДНР. В середине сентября сообщалось о продвижении на этом направлении и продолжении боёв в прилегающих районах.

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Владимир Озеров
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