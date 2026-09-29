«Разделяем и подавляем»: В РФ объяснили тактику разгрома группировки ВСУ в волчанском котле

Окружённую группировку ВСУ на северо-востоке Харьковской области могут разгромить в течение месяца. Такой прогноз в беседе с сайтом MK.ru дал участник СВО, полковник запаса Тимур Сыртланов. Он оценил численность украинских военных в волчанском котле примерно в две тысячи человек, а площадь окружённой территории — в 400 квадратных километров.

ВС РФ разделяют эту территорию на изолированные участки, чтобы подавлять сопротивление небольших групп. Одновременно они блокируют попытки прорыва изнутри и подход подкреплений извне. Завершение операции, пояснил полковник, позволит расширить буферную зону у российской границы, отметил военный эксперт.

Ранее российские военные взяли под контроль Хрипуны в Волчанском районе. Группировка «Север» начала разделять окружённые подразделения ВСУ на отдельные очаги сопротивления. Попытки деблокировать их результата не дали.