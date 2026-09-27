Подразделения вооружённых сил Российской Федерации успешно сорвали две попытки украинских формирований вырваться из блокады в Харьковской области. Неприятель пытался прорвать кольцо окружения при помощи тяжёлой техники.

Эпицентром событий стал район населенного пункта Нефёдовка, где зажатые части оппонента планировали спастись бегством. Войска противника предприняли рискованный манёвр силами механизированных ударных групп.

Замысел оперативно разгадала российская разведка, которая заблаговременно обнаружила скрытное движение вражеских колонн. На перехват выдвигались иностранные и отечественные образцы боевых машин украинской армии.

«Противник дважды попытался выйти из окружения на бронетехнике в районе Нефедовки. Выдвижение боевых групп ВСУ на ББМ «Тиса» и БТР M113 заблаговременно вскрыто разведкой», — подтвердил РИА «Новости» представитель силовых ведомств.

Координаты немедленно передали расчётам средств поражения. По наступающим бронемашинам и пехоте был открыт массированный огонь с применением различных видов вооружения.

В результате точного комбинированного удара вся живая сила и транспорт противника были полностью уничтожены. Очередная ставка украинского командования на силовой деблокаж попавших в кольцо частей закончилась провалом, а периметр окружения остался замкнутым.

Ранее украинский военнослужащий Михаил Скляр рассказал, что его подразделение потеряло позицию после того, как дежурный в блиндаже уснул во время смены и пропустил российских бойцов. По словам пленного, он нёс службу вместе с напарником. После своей очереди Скляр лёг спать и оставил того на посту.