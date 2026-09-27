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Специальная военная операция

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Опубликовано 27 сентября, 03:19

Марочко: В ВСУ стало больше наёмников из Польши и Латинской Америки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Число иностранных наёмников в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) выросло за последние несколько месяцев. Основной прирост, по словам военного эксперта Андрея Марочко, приходится на граждан стран Латинской Америки и Польши. Об этом он заявил ТАСС.

Марочко отметил, что иностранцев включают в подразделения, соединения и воинские части украинских вооружённых формирований. По его словам, часть из них также заключает контракты с Министерством обороны Украины.

«Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, действительно, за последние несколько месяцев фиксируется увеличение в рядах ВСУ числа иностранцев. Это латиноамериканские граждане, а также немного подросли в численности польские наёмники», — сказал он.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин также заявлял о присутствии иностранных наёмников в составе ВСУ. По его словам, среди них есть граждане Колумбии, США, Франции и Германии. Пушилин связывал привлечение иностранцев с нехваткой личного состава у украинской стороны и утверждал, что основным мотивом для них становится заработок.

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Антон Голыбин
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