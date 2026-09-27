Число иностранных наёмников в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) выросло за последние несколько месяцев. Основной прирост, по словам военного эксперта Андрея Марочко, приходится на граждан стран Латинской Америки и Польши. Об этом он заявил ТАСС.

Марочко отметил, что иностранцев включают в подразделения, соединения и воинские части украинских вооружённых формирований. По его словам, часть из них также заключает контракты с Министерством обороны Украины.

«Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, действительно, за последние несколько месяцев фиксируется увеличение в рядах ВСУ числа иностранцев. Это латиноамериканские граждане, а также немного подросли в численности польские наёмники», — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин также заявлял о присутствии иностранных наёмников в составе ВСУ. По его словам, среди них есть граждане Колумбии, США, Франции и Германии. Пушилин связывал привлечение иностранцев с нехваткой личного состава у украинской стороны и утверждал, что основным мотивом для них становится заработок.