«Мужики, сдавайтесь!» Бойцы ВСУ уснули в украинском блиндаже и проснулись в российском

Украинский военнослужащий Михаил Скляр рассказал, что его подразделение потеряло позицию после того, как дежурный в блиндаже уснул во время смены и пропустил российских бойцов. По словам пленного, он нёс службу вместе с напарником. После своей очереди Скляр лёг спать и оставил того на посту.

Пленный рассказал, как бойцы ВС РФ захватили блиндаж ВСУ. Видео © Минобороны РФ

«По очереди с напарником дежурили. Я дежурил в свою смену. Разбудил напарника, сказал, что его очередь. Сам лег спать. Потом просыпаюсь, смотрю, он рядом со мной спит», — рассказал военнослужащий.

После этого Скляр услышал голоса у входа в укрытие. Это были российские бойцы. Они потребовали сдаться, после чего военнослужащие ВСУ сложили оружие.

«Мужики крикнули: «Мужики, сдавайтесь, или мы сейчас закинем вам туда две гранаты», — сообщил пленный.

По его словам, после сдачи российские военные забрали оружие и средства связи, а его вместе с напарником взяли в плен.

Ранее другой пленный ВСУ рассказал, как он оказался в украинской армии после бытового скандала и вмешательства полиции. Кроме того, он заявил, что его командира застрелили сослуживцы по дороге на позиции.