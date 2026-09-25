Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 16:13

Смену отправили «играть крутых рексов»: Пленный ВСУшник рассказал о съёмках ВСУ под Купянском

Минобороны: Пленный боец ВСУ рассказал о съёмках вместо ротации под Купянском

Обложка © Telegram/ Минобороны России

Обложка © Telegram/ Минобороны России

Украинских военнослужащих на Купянском направлении задержали на позициях без нормального снабжения, поскольку бойцов, которые должны были их сменить, отправили на съёмки. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий ВСУ Юрий Фисенко.

Пленный ВСУ заявил, что его сменщиков забирали с позиций на съёмки. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съёмок, что они такие «крутые рексы» — сказал пленный.

Из-за этого его подразделению пришлось оставаться на позициях дольше запланированного. Фисенко был взят в плен военнослужащими российской группировки «Запад».

Грузовик из ниоткуда: Зеленского уличили в монтаже видео у стелы «Запорожье»
Грузовик из ниоткуда: Зеленского уличили в монтаже видео у стелы «Запорожье»

Ранее сообщалось, что оставленные ВСУ колумбийские наёмники погибли под Купянском без еды и воды. Выжить удалось только одному военному.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar