Украинских военнослужащих на Купянском направлении задержали на позициях без нормального снабжения, поскольку бойцов, которые должны были их сменить, отправили на съёмки. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий ВСУ Юрий Фисенко.

Пленный ВСУ заявил, что его сменщиков забирали с позиций на съёмки. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съёмок, что они такие «крутые рексы» — сказал пленный.

Из-за этого его подразделению пришлось оставаться на позициях дольше запланированного. Фисенко был взят в плен военнослужащими российской группировки «Запад».

Ранее сообщалось, что оставленные ВСУ колумбийские наёмники погибли под Купянском без еды и воды. Выжить удалось только одному военному.