Грузовик из ниоткуда: Зеленского уличили в монтаже видео у стелы «Запорожье»

Обращение Владимира Зеленского, записанное на фоне надписи «Запорожье», могло быть снято в студии с использованием зелёного экрана. Такое предположение высказало украинское издание ВРЕМЯ.UA.

Зеленского уличили в подделке нового видеообращения на фоне «Запорожье». Видео © Telegram / ВРЕМЯ.UA

Поводом для версии стали кадры, опубликованные на официальной странице Зеленского. На отметке 2:17 в левой части видео неожиданно появляются автомобили, которых несколькими мгновениями ранее в кадре не было. Это может говорить о том, что фон был заменён уже после записи, а само выступление проходило в помещении с хромакеем.

Издание обращает внимание, что подобный приём позволяет имитировать любую локацию. Других подтверждений студийной съёмки не приводится, однако нестыковка в видеоряде, по мнению авторов, выглядит заметной.

Подобные подозрения возникают не впервые. В 2022 году проект «Война с фейками» обнаружил признаки монтажа в обращении Зеленского, записанном в Киеве. Тогда специалисты обратили внимание на несоответствие освещения: солнечный свет падал на объект, который по всем признакам находился в тени. Кроме того, изменение цветового баланса ложилось на видео неравномерно и визуально выделяло фигуру президента.

В 2024 году Зеленский публиковал ролик, якобы записанный в палатке на одном из самых сложных участков линии фронта в селе Работино Запорожской области. Однако пользователи соцсети X также заподозрили использование хромакея, позволяющего наложить любой фон позади снимающегося человека.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал скандалы вокруг принудительной мобилизации на Украине, связав их с действиями России и использованием искусственного интеллекта. Он признался, что в работе территориальных центров комплектования существуют проблемы. При этом он обвинил Москву в распространении фейков.