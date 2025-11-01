На разработку фейков о России, наших войсках и вооружении вместе с Украиной работают спецслужбы западных стран. Об этом Life.ru заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, разобрав фейк про «уничтожение «Орешника».

Он отметил, что СМИ Украины цинично, нагло врут и о ходе СВО, и о положении войск, и об оружии. На это работает громадная, выстроенная Западом машина. И у этой фабрики лжи одна причина — страх.

Чепа напомнил, как в 2018 году президент России огласил Послание к Федеральному собранию, в котором представил своё видение основных векторов развития страны на ближайшее будущее. Особое внимание всего мира привлекла презентация новых оборонных возможностей России. Тогда, вспоминает Чепа, это произвело большой фурор, но звучали саркастические заявления, что это «просто мультфильмы».

«Кто-то пытался критиковать, называя это мультфильмами, но эти мультфильмы — реальность. И это, конечно, пугает многих западных руководителей. Потому что западные эксперты говорят о мощности этого оружия и о том, что средства борьбы с этим оружием крайне-крайне слабы», — подчеркнул депутат.

И это сильно пугает Запад, который использует все возможности, чтобы обесценить наше вооружение. Сейчас в ход идут и фейки, подобно заявлениям об уничтожении «Орешника».

«Система «Орешник» очень мощная, как и другие. Есть средства, о которых сказали и о которых не сказали. У нас есть другие разработки, которых нет на Западе, и Западу есть чего опасаться в случае дальнейшего развязывания этой эскалации», — заключил парламентарий.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк* пофантазировал об уничтожении российского ракетного комплекса «Орешник», причём, по его словам, это якобы произошло ещё два года назад. В Госдуме объяснили эти фейки со стороны Киева попытками режима Зеленского сохранить европейскую поддержку.

