Военкор Коц назвал «Орешник» в Белоруссии ножом для противников России

Ракетный комплекс «Орешник» в декабре заступит на боевое дежурство в Белоруссии. Глава государства Александр Лукашенко охарактеризовал его как мощное оружие и прямо предупредил западные страны, отметив, что в случае угрозы он совместно с Владимиром Путиным может принять решение о его применении.

Военкор Александр Коц дал свою оценку этому событию. По его мнению, данное заявление гармонично дополняет недавние заявления российского президента о комплексах «Буревестник» и «Посейдон», формируя целостный посыл для западных стран.

Коц подчёркивает, что развёртывание «Орешника» на западных рубежах является прямым вызовом, подобным легендарному ответу царя Леонида персидскому владыке.

«Проще говоря, «Орешник» в Белоруссии — это нож, приставленный к животу наших геополитических противников. Да, его можно попытаться выбить из рук. Но в ответ могут прилететь сотни ножей из глубин Евразии. Стоит ли того маниакальное желание европейских элит добиться стратегического поражения России?», — написал военкор в своём телеграм-канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ракетный комплекс «Орешник» обеспечивает России и Белоруссии чувство безопасности на фоне русофобских заявлений, звучащих из европейских столиц. Так он прокомментировал слова Лукашенко, который заявил, что готов рассмотреть отказ от размещения комплекса «Орешник» на территории страны, если аналогичные шаги предпримет Европа.