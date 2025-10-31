В Госдуме опровергли слова главы СБУ Василия Малюка* об уничтожении российского ракетного комплекса «Орешник» два года назад. Соответствующее заявление сделал депутат Виктор Соболев, объяснив дезинформацию попытками киевского режима сохранить европейскую поддержку.

Парламентарий пояснил, что считает заявление руководителя СБУ даже не дезинформацией, а откровенной ложью, так как украинские спецслужбы попросту не могли провернуть подобную операцию. Соболев исключает как вариант диверсии, так и воздушный удар, ведь подобные объекты надёжно защищаются.

«Фантазия кончилась у Малюка*, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать всё для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», — отметил Соболев в разговоре с NEWS.ru.

Напомним, сегодня Малюк* заявил, что Украина позапрошлым летом уничтожила один из трёх «Орешников» на территории РФ. По его утверждению, это произошло на полигоне Капустин Яр летом 2023 года, но Украина по каким-то причинам решила сообщить об этом только сейчас. Малюк* утверждает, что это было сделано силами спецслужб, но не уточнил, как именно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ракетный комплекс «Орешник» обеспечивает России и Белоруссии чувство безопасности на фоне русофобских позиций стран Евросоюза. Он отметил, что если нет угрозы из Европы, то не нужны дополнительные меры защиты, но заявления из стран Балтии, Польши, Франции и Великобритании не позволяют России и Белоруссии чувствовать себя в полной безопасности.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.