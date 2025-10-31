«Бахнем, если будет плохо»: «Орешник» встанет на боевое дежурство в Белоруссии в декабре

Ракетный комплекс «Орешник» в декабре начнёт свое боевое дежурство на территории Республики Беларусь. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

«Орешник» — страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Я хочу, чтобы они [недруги] понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо», — сказал политик.

По его словам, нарываться на РФ и Белоруссию иностранным «коллегам» не стоит, поскольку в таком случае Лукашенко вместе с российским президентом Владимиром Путиным могут принять решение, от последствий которого те уже не оправятся. По его словам, боевые действия на Украине начались как раз с травли, угнетения и убийств русскоязычных жителей.

«Это было на моих глазах», — заключил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила, что ракетный комплекс «Орешник» будет размещён на территории Белоруссии уже в декабре текущего года. Сейчас в республике заканчивают подготовку условий для этого.